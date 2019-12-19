الشيخ علي : ساشكل حكومة كفاءات وعلماء





اكد المرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة فائق الشيخ علي انه / سيشكل حكومة كفاءات وعلماء يخططون لبناء البلد بشكل سليم وصحيح



وتوقع الشيخ علي، في تصريح صحفي ان تعيد الكتل النيابية تسمية أي شخصية يرفضها المتظاهرون لرئاسة الحكومة كمرشح تسوية.



وقال الشيخ علي إنه : إذا رأت الكتل النيابية رد فعل عنيف من قبل المتظاهرين على أي شخصية يقترحها البرلمان لرئاسة الحكومة، فما عليهم الا تسميتي كمرشح تسوية بين المتظاهرين والكتل النيابية.



واوضح الشيخ علي، أمامي شهر لتشكيل الحكومة ولن تكون حكومة حزبية وخاضعة للكتل، وإنما حكومة مكونة من شخصيات ذات كفاءة وعلماء يخططون للبلد بشكل سليم وصحيح.



وتابع لن نقلص عدد الوزرات و لابد من إيجاد بديل مؤقت لفترة محددة ومن ثم تبدا مرحلة ترشيق الحكومة وتقليص عدد الوزرات.



واشار الشيخ علي الى ان من يعترض عليه هما نوري المالكي وهادي العامري.



ف.ا