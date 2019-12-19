الثوار يطالبون بعودة مليارات العراق المجمدة لدى 55 دولة منذ غزو الكويت

بعد سنوات طويلة منذ مرور الغزو العراقي للكويت، ظلت أموال العراق مجمدة في عدد من الدول العربية والعالمية،

ومع الاحتجاجات الأخيرة للحراك الشعبي الذي اندفع في العراق للمطالبة بإسقاط الطبقة الفاسدة والرموز السياسية التي تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية

جهود هيئة النزاهة العراقية

طرح على الساحة العراقية ملف عودة الأموال والتي قدرتها الحكومة العراقية بقيمة إجمالية لديونها المستحقة على 55 دولة، تعود إلى قبل عام 1990، لتبلع نسبتها ما يقرب من 87 مليار دولار، طبقا لما أعلنته دائرة الأموال في هيئة النزاهة.

وأكدت النزاهة العراقية أن القانون العراقي يسمح بعودة تلك الأموال، وأن من يخول له تلك المهمة هو صندوق استرداد الأموال التي شكلت في عام 2011 في هية النزاهة للعمل على استعداتها.

تجميد أموال العراق

وكانت أموال العراق قد جمدت فور الغزو على الكويت بقراري من مجلس الأمن والذي حمل رقمي 660 و661

وتمثل تلك الأموال جزءا كبيرا من النهب المنظم لثروات العراق على مدار 12 عاما، في ظل رفض الأطراف التي وقعت مع العراق اتفاقيات على عودة أموال العراق المستحقة.

وكانت أبرز تلك الصفقات التي عقدها العراق ضمن أمواله التي لم تسترد، الصفقة التي عقدها مع ايطاليا والتي اقتضت بموجبها إنشاء أسطول بحري حربي يضم 11 سفينة بقيمة 1.35 مليار دولار، وتم تسليم الجانب الإيطالي القيمة في صورة شحنات نفط ومبالغ نقدية، بينما لم يتسلم العراق السفن، وبعدها تم بيعها من قبل شركات إيطالية متخصصة إلى جهة أخرى، وفق بيانات دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة.

فهل تنجح العراق في تحريك الملف دوليا من جديد لعودة تلك الأموال في المرحلة المقبلة؟

خبراء أكدوا أنه من الصعب البدء في المطالبة بتلك الأموال في الظرف السياسي الراهن في العراق، وأن العراق يحتاج أولا الى ترتيب بيته السياسي واختيار رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي، الذي تقدم باستقالته، لأن أول خطوة في طريق استرداد الأموال لابد أن يكون هناك حكومة ممثلة في الدول التي تطالب باإسترداد أموالها.

ترتيب البيت العراقي أولا

وأضاف الخبراء أنه باختيار مجلس وزراء يحق للعراق أن يقوم بتقديم طلب مباشر إلى الدول التي لديها أموال مجمدة لصالح العراق، لاستردادها، مشيرا أن هذا هو الشرط الأول لتحريك ملف استرداد الاموال المجمدة منذ عهد الرئيس الراحل صدام حسين، بمساعدة الاطراف الدولية، لأنه لو لم تتحرك العراق للمطالبة لحقوقها، فلن تقوم الأطراف الدولية بذلك.

واستطرد «أبو زيد» أن الجهة الوحيدة التي تحدد قيمة تلك الأموال ولديها ملف كامل به، هو البنك المركزي العراقي، وأن عليه في حال بدء الحكومة في المطالبة بتلك الأموال أن يقدم لها حصرا بقيمة تلك الأموال ليكون ملفا قانونيا لابد زأن يرافق طلبات الاسترداد.

خطوات استرداد الأموال

ولفت الخبراء إلى أنه في حال اختيار بديلا لعادل عبد المهدي، رئيس الوزراء السابق، فلن يكون ملف استرداد الأموال هو أول خطوة يقدم عليها رئيس الوزراء المقبل، لأن عليه أولا أن يظبط المنظومة الاقتصادية في بلاده، ليعرف ما لها وما عليها، وهو ما يؤكد أن طلب استرداد الأموال سيكون ضمن الخطة طويلة الأجل في مهام الحكومة العراقية المقبلة وليس قصيرة الأجل التي ستعتمد على وضع هدف لها بـ إقرار تشريعات اقتصادية أولا تضمن تحقيق الاستقرار السياسى، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

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