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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 11:05 ص

بعثة يونامي تدعو الى تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء يلبي طموحات الشعب بلا حلول ترقيعية

يونامي

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، إلى تسمية مرشح،لرئيس الوزراء يلبي توقعات الشعب العراقي، دون اللجوء إلى حلول ترقيعية او تدابير قسرية، وذلك قبل ساعات على انتهاء المهلة الدستورية.

وقالت البعثة في بيان: بما أن المهلة الدستورية لترشيح رئيس الوزراء تنتهي يوم الخميس، تحث بعثة الأمم المتحدة القادة السياسيين العراقيين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تسمية مرشح يلبّي طموحات الشعب العراقي وتطلعاته.

وأضافت:  يواجه البلد حالة جديدة من عمليات الاختطاف والقتل التي تستهدف ناشطي حقوق الإنسان والمتظاهرين، ومن مسؤولية الدولة حماية شعبها.

ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت، تشديدها على ضرورة اتخاذ اجرءات حاسمة في الظروف الراهنة والوضع الحالي .

وأشار البيان إلى أن الاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل الشنيعة ليس لها مكان في ديمقراطية، يجب ألا يصبحوا حالة عادية في العراق.

وتنتهي  اليوم الخميس، المهلة الدستورية، لرئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، إثر الاحتجاجات الشعبية.

ف.ا
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