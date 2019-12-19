البرلمان يحدد الاثنين المقبل موعدا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات





حدد البرلمان الاثنين المقبل موعدا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات



وكان مجلس النواب عقد جلسته الثالثة ‏و‏العشرين ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏مساء امس بحضور 207 نواب لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات النيابية فيما حدد يوم الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع القانون.‏



وفي مستهل الجلسة اعلن الحلبوسي عن تقديم طلب من 50 نائبا لإعادة التصويت على الفقرة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، فضلا عن استلام رئاسة المجلس طلبا من النائب كاوة محمد مرفقا بتوقيع 61 نائبا من اجل تأجيل التصويت على المادتين 15 و16 من قانون انتخابات مجلس النواب لإكمال المناقشات بشأنهما.



واشار الى وجود جانب فني واخر سياسي في طلب تأجيل المادتين 15و16 في مشروع قانون الانتخابات النيابية، منوها الى ضرورة حسم مسالة الدوائر الانتخابية وكوتا النساء، مؤكدا على ان مشروع القانون بحاجة الى رؤية واضحة بعيدا عن الاجتهاد.



وبين الحلبوسي بان مجلس النواب سيعتمد التوافق بين الكتل النيابية او سيمضي نحو التصويت على الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل الى اتفاق، داعيا اللجنة القانونية الى معالجة ما يتعلق بالدوائر المتعددة من خلال وضع جدول او تقديم مقترحين للتصويت يتم الاتفاق عليهما وفي حال عدم حصولهما على الاصوات سيمضي المجلس بطرح المقترحات الخمسة الاخرى.



وعقب المداولات بشان مشروع قانون الانتخابات النيابية، لم تحصل الموافقة على تأجيل المادة 15 من مشروع القانون بعدما صوت 71 نائبا من اصل 207 نواب لصالح التأجيل.



بعدها اعلن الرئيس الحلبوسي اثر اختلال النصاب القانوني للجلسة عن استكمال التصويت على مشروع القانون في جلسة مساء يوم الاثنين المقبل دون تأجيل أي مادة فيه.



ف.ا