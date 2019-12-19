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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 10:43 ص

خبير اقتصادي ينضم لقائمة المتنافسين على منصب رئيس الوزراء

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أعلن الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر، عن ترشيح نفسه لشغل منصب رئيس مجلس وزراء العراق خلفا للمستقيل من المنصب ذاته عادل عبد المهدي.
. وقدم الاشقير كتاب ترشيحه الى رئيس الجمهورية برهم صالح
وورد اسمه ضمن المرشحين لشغل منصب رئيس وزراء العراق خلفا لحيدر العبادي عام 2018. ويعد أحد قيادات تكتل بيارق الخير المنضوي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي.
وتخوض الكتل السياسية في العراق مفاوضات اللحظة الأخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية، عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري.
وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد فيه بغداد وتسع محافظات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق، للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.
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