بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني قانون الانتخابات .. لا توافق قبل التصويت وفوضى في البرلمان تحت سطوة "كسر النصاب" !! بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود ! من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 10:40 ص

الرئيس الإيراني يواصل الأكاذيب في مؤتمر "الفتنة"الاسلامي في ماليزيا

820152014915513

  اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الحرب في سوريا واليمن والفوضى في العراق ولبنان وأفغانستان نتاج التطرف والتدخل الخارجي.
واشار روحاني في افتتاح القمة الإسلامية في كوالالمبور، الى ان العالم الإسلامي واجه ظروفا جديدة على المستويين العالمي والدولي تقلل من مستوى التنمية. وذكر ان الاقتصاد الرقمي سيشكل الطريق في مستقبلنا لمواجهة التحديات المطروحة.
ونوه روحاني الى ان العقوبات الاقتصادية أصبحت أدوات رئيسية للضغد على الدول ورأى انه يجب أن تكمل الدول الإسلامية بعضها البعض في المجال الاقتصادي، وذكر ان إيران واجهت خلال العقود الأربعة الماضية جميع المؤامرات ويتم الآن الاعتراف بنا كنموذج للتحدي.

ودعا لتأسيس صندوق مشترك لدعم التعاون المشترك في العالم الإسلامي.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
0B054A8E-628E-4BEF-A45D-892D18410E15

في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني 19 كانون الأول 2019 09:10 م

جمال كوجر

نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي 19 كانون الأول 2019 04:50 م

لجنة الخدمات النيابية

الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير 19 كانون الأول 2019 04:47 م

النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي

الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز 19 كانون الأول 2019 04:44 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء 19 كانون الأول 2019 04:41 م

محمد الربيعي

من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟ 19 كانون الأول 2019 11:46 ص

الفتح-1

"الفتح" : الخارجية تتحمل مسؤولية تراجع دور العراق في الخارج 19 كانون الأول 2019 11:42 ص

فائق الشيخ علي

فائق الشيخ علي : معارضة واضحة لتكليفي من قبل المالكي والعامري 19 كانون الأول 2019 11:40 ص

التعليقات