بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
في ضربة موجعة للملالي .. بأغلبية كبيرة البرلمان الألماني يحظر حزب الله اللبناني قانون الانتخابات .. لا توافق قبل التصويت وفوضى في البرلمان تحت سطوة "كسر النصاب" !! بطرياركية الكلدان تلغي قداس ليلة عيد الميلاد نائب : لا اتفاق حتى الان على بديل عبد المهدي الخدمات النيابية : فساد في الاتصالات ومتنفذون يمارسون ضغوطا على الوزير الصيادي : قوى سياسية تستغل التظاهرات للابتزاز ائتلاف العبادي : برهم صالح في حالة حرج باختيار رئيس الوزراء اتحاد السلة يحدد موعد استئناف الدوري الممتاز مسؤول محلي بديالى : عشرات ملايين الامتار المكعبة من المياه اهدرت لانعدام السدود ! من هو البروفيسور الذي رفض الترشح لرئاسة الحكومة ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 10:34 ص

جريمة "غامضة" تهز ذي قار .. شاب يقتل والده بعشرة أعيرة كلاشنكوف لخلافات عائلية

820152014915513
أعلنت شرطة محافظة ذي قار اليوم الخميس عن تمكن فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام القضاء في الاصلاح و مفرزة المتابعة من كشف ملابسات جريمة قتل "غامضة".
وقالت الشرطة في بيان اليوم انه تم جمع المعلومات وتكثيف العمل لتحديد هوية القاتل ومن خلال ذلك توجهت اصابع الاتهام الى ( ابن المجنى عليه)  المتهم ( ع . ص . ر ) البالغ من العمر 31 عام يسكن ناحية سيد دخيل قرية الخشاب .
واضاف البيان انه بعد استحصال الموافقات الاصولية ومواجهة المتهم بالادلة انهار واعترف بقتل والده اثر خلافات عائلية،   وادلى انه قطع الطريق المؤدي الى منزل والده المجنى باحجار كون والده يعمل سائق تاكسي وحال ترجله من السيارة اطلق عليه ( 10 ) اطلاقات من بندقية نوع كلاشنكوف وفر هاربا من محل الحادث . ثم توجه الى المنزل و وجد  المجنى متوفيا وقام بنقله الى المستشفى وسجل دعوى قضائية.
وتابع البيان انه دونت اقواله بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقفه استنادا لاحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شحنة فاكهة

إعادة إصدار ارسالية فواكه ممنوعة الأستيراد في كمرك القائم الحدودي 19 كانون الأول 2019 11:25 ص

820152014915513

طريق الموت .. 100 شخص ذهبوا ضحية حوادث مرورية في ديالي خلال 2019 18 كانون الأول 2019 01:18 م

القبض على

القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات للحقائب النسائية شرقي بغداد 18 كانون الأول 2019 12:15 م

جثة

مسلحون يغتالون مختارا جنوب الموصل 18 كانون الأول 2019 12:13 م

مسلحون

اغتيال ناشط مدني شرقي بغداد 18 كانون الأول 2019 11:02 ص

مسلحون

مقتل مدرس متقاعد بنيران مسلحين مجهولين في ديالى 18 كانون الأول 2019 09:52 ص

القبض

القبض على ثلاثة مروجي للمخدرات في أيسر الموصل 17 كانون الأول 2019 03:13 م

لجنة الامن النيابية

لجنة نيابية تؤكد إكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف 17 كانون الأول 2019 03:10 م

التعليقات