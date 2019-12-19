جريمة "غامضة" تهز ذي قار .. شاب يقتل والده بعشرة أعيرة كلاشنكوف لخلافات عائلية

أعلنت شرطة محافظة ذي قار اليوم الخميس عن تمكن فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام القضاء في الاصلاح و مفرزة المتابعة من كشف ملابسات جريمة قتل "غامضة".

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه تم جمع المعلومات وتكثيف العمل لتحديد هوية القاتل ومن خلال ذلك توجهت اصابع الاتهام الى ( ابن المجنى عليه) المتهم ( ع . ص . ر ) البالغ من العمر 31 عام يسكن ناحية سيد دخيل قرية الخشاب .

واضاف البيان انه بعد استحصال الموافقات الاصولية ومواجهة المتهم بالادلة انهار واعترف بقتل والده اثر خلافات عائلية، وادلى انه قطع الطريق المؤدي الى منزل والده المجنى باحجار كون والده يعمل سائق تاكسي وحال ترجله من السيارة اطلق عليه ( 10 ) اطلاقات من بندقية نوع كلاشنكوف وفر هاربا من محل الحادث . ثم توجه الى المنزل و وجد المجنى متوفيا وقام بنقله الى المستشفى وسجل دعوى قضائية.

وتابع البيان انه دونت اقواله بالاعتراف قضائيا واجري كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر قاضي التحقيق توقفه استنادا لاحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي.





