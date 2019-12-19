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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 كانون الأول 2019 10:29 ص

واسط ترفض تغيير مدير منفذ على الحدود ا لإيرانية لهذا السبب

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عبرت الحكومة المحلية في محافظة واسط يوم الخميس عن رفضها تغيير مدير منفذ زرباطية الحدودي  مع إيران.
وذكرت المحافظة في بيان اليوم انها "ترفض تغيير مدير منفذ زرباطية دون الرجوع لها والتنسيق معها وفقا لقانون 21 الذي يؤكد على التعاون بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ولأن الرجل مدير ناجح وذو خبرة وساهم بشكل جاد من تقليل التهريب والفساد "الجمركي وكشف كثير من حالات التلاعب.
واضاف البيان أن "اعفاء (الكفاءات) في هذا التوقيت يجب أن يتم وفقا لاحكام القانون ويتطلب تحقيقاً من مكتب رئيس الوزراء، خصوصا وأن لدينا معلومات مؤكدة عن تدخل جهات سياسية في تغييره لأسباب سنكشفها للرأي العام لاحقا".
ودعا البيان رئيس مجلس الوزراء "للتدخل في إلغاء أمر نقله التعسفي، ونحمل هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية انفرادها في إدارة ملف المنافذ وعدم تعاونها مع المحافظة".
وتقع ناحية زرباطية إلى الشمال الشرقي من بدرة وتبعد عنها بمسافة 18 كم، تعرضت المدينة إلى الخراب والدمار خلال الحرب العراقية الإيرانية وكانت مسرحا للقتال ودمرت بساتينها وهدمت منازلها وهجرها السكان

ع د

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