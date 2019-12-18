متظاهرو الديوانية يحددون يومين لدوام موظفي المحافظة

قرر متظاهرو محافظة القادسية، فتح الدوائر الحكومية في المحافظة ليومين في الأسبوع فقط، لضمان تقديم الخدمات.

وقال مصدر محلي بالديوانية، إن “المتظاهرين قرروا عدم إغلاق الدوائر الحكومية وإفساح المجال لها، لإكمال معاملات المواطنين والموظفين في المحافظة”.

وأضاف المصدر أن “قرار فتح الدوائر الحكومية سيكون فقط خلال يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع”.

ودعت مديرية بلدية الديوانية، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، موظفيها إلى الالتحاق بالدوام الرسمي بعد اغلاقها من قبل محتجين.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “مديرية بلدية الديوانية وجهت دعوة لموظفيها إلى الالتحاق بالدوام الرسمي الان خدمةً للصالح العام”.

وأضافت أن “هذه الدعوة تأتي بعد اغلاق المديرية من قبل المحتجين خلال الأيام الماضية”.

وتشهد محافظة الديوانية منذ الأول من تشرين الأول الماضي ولغاية اليوم احتجاجات وتظاهرات للمطالبة بإصلاح النظام السياسي في البلاد، فيما أعلن طلبة المدارس والكليات عن الإضراب عن الدوام تضامناً مع معتصمي المحافظة.









