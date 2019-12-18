الأمم المتحدة تدعو القوى الساسية إلى اختيار مرشح لرئاسة الوزراء يلبي طموح الشارع

دعت الأمم المتحدة القوى السياسية في إلى ترشيح شخصية تلبي تطلعات المتظاهرين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة في العراق.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتلبية مطالب المتظاهرين.



وحذرت المسؤولة الأممية السلطات العراقية من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين محملة السلطات مسؤولية حماية الشعب العراقي من هذه الممارسات التي ليس لها مكانا في العملية الديمقراطية.

وأكدت أن القادة السياسين في العراق يتحملون هذه المسؤولية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للإصلاح دون مزيد من التأخير .



