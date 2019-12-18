"انتفاضة تشرين" تتصدر الثورات من حيث استخدام العنف المفرط.. فهل يعود العراق كما مضى؟

تحرر الجيل العراقي الذي ولد بعد 2003 من نطاق الأجيال الأقدم، ولن يعود العراق كما مضى بعد التظاهرات.

ونشر موقع ’’The Pioneer’’ الإخباري الأمريكي تقريرًا جاء فيه أن جيل العراق الجديد من الشباب الذي ولد ما بعد 2003 تحرر من نطاق الأجيال الأقدم التي كانت تقنع بأي شيء تقدمه الحكومة لهم، انه يعلم أن الحكومة تجني ما فيه الكفاية من موارد النفط المالية ولكنها لا تنفق شيئا لتحقيق الرفاهية لهم”.

وأضاف أن “مناطق كثيرة من العالم شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات عنيفة انطلقت في العراق، ولبنان، مع ذلك فان احتجاجات العراق تصدرت الأخريات من حيث العنف المفرط فيها، حيث تسببت إجراءات أمنية حكومية بمقتل ما يزيد على 400 متظاهر مع جرح آلاف آخرين في أعنف تظاهرة يشهدها البلد منذ عام 2003 “.

ولفت الموقع إلى أن “غالبية الشعب يفتقر لرعاية صحية كفوءة وتعليم جيد ومدارس أو توفير خدمات أساسية مثل مياه شرب صالحة وكهرباء، حيث بقيت الوعود التي قدمتها حكومات متعاقبة لتطوير تلك القطاعات بدون تنفيذ”.

واستنادا لتقرير أصدره البنك الدولي فان ما يقارب من ثلاثة أخماس نفوس العراق المؤلف من 40 مليون شخص يعيشون على اقل من 6 دولار باليوم .

وبين التقرير أن ” القسم الأعظم من المحتجين العراقيين، من الطبقة الفقيرة، يعبرون عن غضبهم ضد طبقة سياسية منتفعة نهبت ثروات البلاد ويدفعون الشعب نحو مزيد من الفقر”.

وأضاف التقرير أن “سلطات البلد ردت على الاحتجاجات باستخدام قوة مميتة كان ردا صادما جعل الأمور أكثر تعقيدا، المرجعية الدينية العليا في البلد كانت قد دعت السلطة الحاكمة إلى إجراء إصلاحات سياسية كبرى”.

وأكد على ضرورة أن “تكون الاحتجاجات سلمية و خالية من كل أنواع العنف والتخريب، كما أكد على حرمة الدم العراقي وعلى القوى السياسية أن تستجيب لمطالب المحتجين الشرعية “.

وأشار التقرير إلى أن “التظاهرات الأخيرة تعكس استياء الشعب العراقي المتزايد تجاه الأحزاب الدينية التي حكمت البلد على مدى 16 عاما، انه تغير يحمل إنذارا لنخب حاكمة بأنه عليهم أن يصغوا لصوت الشعب، وهو توجه شعبي نحو فكرة العدالة الاجتماعية وتحقيق المواطنة “.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه “رغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإن الشعب ما يزال غاضبا وان الاحتجاجات ستستمر لحين إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية جديدة”.

ومضى بالقول “ولكن ما سيحصل بعد هذه التظاهرات لن يكون مشابها لما مضى، والعراق يمر عبر مرحلة استثنائية. المعارضة الجديدة التي تبرز الآن يمكن أن تلعب دورا مهما يقود الوضع الراهن نحو التغيير، وعلى السلطات أن تبادر بعملية تغيير بنيوي وان تصغي لمطالب المحتجين الشرعية”.







