السويد تؤكد استعدادها المساهمة في إعمار نينوى

استقبل رفعت سمو رشو، المعاون الإداري لمحافظ نينوى، السفير السويدي لدى العراق لارسن روناس.



وقال "رشو" ، في تصريحات صحفية، إن «السفير زار محافظة نينوى للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية داخل الموصل القديمة».



وأضاف رشو، أن الجانبان «استعراضا أهم المشاريع التي تنفذ في المحافظة والحاجة الى تفعيل المشاريع والخطط التنموية التي تحتاجها نينوى عبر تواصل ودعم الدول الصديقة للمحافظة في قطاعات الصحة والجسور والبنى التحتية، خاصة أن نينوى تشهد استقرارا أمنياً».



من جانبه أشار السفير السويدي إلى أهمية دعم مشاريع النهوض بالمحافظة، خاصة مشاريع منظمة undp من قبل السويد.



وأبدى السفير السويدي استعداد بلاده لتقديم الدعم في قطاعات مختلفة منها الصحة والماء والبنى التحتية.



