الذهب يتراجع بالأسواق العالمية للمرة الأولى فى 4 أيام

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية، اليوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل استمرار انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وتظل الخسارة محدودة مع انتظار المستثمرين تفاصيل اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.1% إلى 1,474.61$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,476.26$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,479.26$.

حقق المعدن الأصفر “الذهب” بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل الطلب النشط على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة ،عن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وعن مخرجات القطاعات الصناعية التي نمت فى تشرين الثاني/نوفمبر بأفضل من توقعات الخبراء.

تظل خسارة الذهب حتى الآن محدودة، مع انتظار المستثمرين المزيد من التفاصيل عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،والذي تم الإعلان عن التوصل إليه يوم الجمعة ،عقب محادثات مكثفة بين مسؤولي أكبر اقتصادين فى العالم.

قال الممثل التجاري الأمريكي “روبرت لايتايزر” يوم الثلاثاء إن مشتريات الصين من المنتجات الزراعية فى الولايات المتحدة ضمن اتفاق المرحلة الأولى ستحدد ضمن التفاصيل المكتوبة ،ولم يذكر أي موعد حول نشر الاتفاق المكتوب.

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