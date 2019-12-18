القدو: الخلافات السياسية لازالت مستمرة بشأن قانون الانتخابات

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الأربعاء، أن الخلافات السياسية لازالت مستمرة بشأن فقرات قانون الانتخابات الجديد، فيما استعبد تمرير القانون خلال جلسة اليوم.

وقال قدو في تصريح له ، إن “الكتل السياسية لازالت غير متفقة على النقاط الخلافية بقانون الانتخابات أبرزها قضية الدائرة الانتخابية والية احتساب الأصوات”، لافتا إلى إن “المشاكل الفنية بقانون الانتخابات لم يتم حلها أو تجاوزها حتى الآن”.

وأضاف أن “عرض قانون الانتخابات داخل مجلس النواب عبر جلسة اليوم أمر مستعبد لوجود مشاكل فنية تعيق تمريره”، مبينا أن “قضية الدوائر الانتخابية بحاجة إلى دارسة لتحقيق قانون ناجح”.

وكان مجلس النواب أدرج، اليوم الأربعاء، قانون الانتخابات الجديد ضمن جدول أعمال جلسة اليوم لمناقشته.

ع د