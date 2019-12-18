3 سيناريوهات لزيارة الحلبوسي إلى أميركا

كشف النائب رياض المسعودي، الاربعاء، عن وجود ثلاثة سيناريوهات لزيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السرية الى اميركا، مبينا ان أحد السيناريوهات هو طرح مرشح لرئاسة الحكومة.

وقال المسعودي في تصريح له ان “زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الخاطفة الى واشنطن مستغربة وتثير اكثر من علامة استفهام”، مبينا أن “هناك ثلاثة سيناريوهات لزيارة محمد الحلبوسي الى واشنطن اما ان تكون شخصية لغرض السياحة او ما شابه او رسمية وهذا خيار مستبعد”.

وأضاف، أن “الطرح الاخر هو قيامه بزيارة سرية لطرح افكار الكتل السنية بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل وحل ازمة التظاهرات مع الساسة الاميركيين دون اخطار الدولة العراقي”.

واوضح المسعودي، ان “لجنة تعديل الدستور ستناقش اضافة فقرة تلزم الوزراء والرئاسات الثلاث باخطارهم بجميع الزيارات سواء كانت سرية او عائلية الى اي دولة كانت من اجل تلافي الموضوع”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أكد في تصريح سابق ، أن الزيارة السريعة التي قام بها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى واشنطن كانت مفاجئة للجميع ولم نعلم بها مسبقا, مبينا ان الزيارة كانت بدعوة أمريكية للتباحث بشأن تطورات الأوضاع الحالية.

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