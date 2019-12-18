بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 19 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
بسبب تردي الخدمات وتداعيات المظاهرات.. إعلان ذي قار محافظة منكوبة متظاهرو الديوانية يحددون يومين لدوام موظفي المحافظة "انتفاضة تشرين" تتصدر الثورات من حيث استخدام العنف المفرط.. فهل يعود العراق كما مضى؟ السويد تؤكد استعدادها المساهمة في إعمار نينوى الإفراج عن 2700 معتقل من متظاهري العراق.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 475 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألف #ماكس_برو يخترق مواقع الوزارات العراقية.. وحكومة الميليشيات الإرهابية في صدمة سلمية التظاهرات أفقدت سلطات العراق صوابهم.. واستهداف الناشطين مستمر من الثوار إلى السيستاني والمراجع في النجف: ماذا تقولون في قتل النشطاء ؟.. وهل ننتظر إلى الجمعة المقبلة؟ #الحكومة_العراقية_تسقط_إلكترونيا.. الاختراق يؤكد هشاشة النظام الحاكم ويعرض مصالح البلاد للخطر بعد ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة.. المتظاهرون يرفضون ويطلقون هاشتاج "#يسقط_قصي_السهيل"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 18 كانون الأول 2019 03:50 م

#ماكس_برو يخترق مواقع الوزارات العراقية.. وحكومة الميليشيات الإرهابية في صدمة

هكرز

أقدم قرصان إلكتروني هاكر، اليوم الأربعاء، على اختراق مواقع إلكترونية حكومية عراقية، من بينها موقع وزارة الداخلية وموقع رئاسة الوزراء.

وبدأت عملية الاختراق مع ساعات الأربعاء الأولى، وشملت تعطيل مواقع حكومية ونشر معلومات حساسة ومراسلات تم سحبها من مواقع إلكترونية حكومية.

وطالت العملية مواقع كل من وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية، وموقع وزارة النفط، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات، وموقع وزارة التجارة.

وأكد مراقبون أن حكومة المليشيات الإرهابية في صدمة ، الاختراق حدث في توقيت واحد لعدة مؤسسات لقدرات خارقة قادها #ماكس_برو .

واستمر الاختراق لساعات وهو يغرد مباشرة ويقوم باختراق باقي المؤسسات بالتسلسل وبأريحية حتى جعل #الحكومة_العراقية_تسقط_الكترونيا .

وقبل العملية، غرد حساب عبر منصة تويتر، يدعى M4xPr0: "أعداء الحياة.. لا تناموا الليلة فسوف تصعقكم الصاعقة"، مضيفا: "الإعلاميون .. لا تناموا الليلة فلوا كنتم وطنيين غطوا ما سيحدث".

وأردف: "‏رسالة من قلب الوطن.. نحن أكبر من كل هذه المحن".

وعبر الحساب، عبر تغريدة أخرى، أنه حصل على 15 GB نسخة احتياطية من مراسلات وزارة النفط الرسمية،و 8 GB من وزارة الدفاع، و 17 GB من وزارة الداخلية.

وتوعد "هكر"، بثورة رقمية على كل المتورطين بملفات فساد في الوزارات العراقية.
وأنشأ "الهكر" حساباً باسم "@m4x_pr0"، ينشر من خلاله كيفية اختراق مواقع الوزارات، فضلاً عن وثائق سرية حصل عليها من خلال اختراق المواقع والبريد الالكتروني الخاص بتلك المواقع.

وكتب الهكر عبر حسابه: "موقع وزارة الصحة، موقع وزارة التربية، موقع وزارة الداخلية، موقع وزارة النفط، موقع وزارة التربية، موقع رئاسة الوزراء تم الاختراق".

وتوعد الهكر بنشر بيانات وزارة الداخلية والدفاع عقودهم ومراسلاتهم، جميع فساد الحكومات السابقة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
thumb

"انتفاضة تشرين" تتصدر الثورات من حيث استخدام العنف المفرط.. فهل يعود العراق كما مضى؟ 18 كانون الأول 2019 09:13 م

تظاهرات العراق

الإفراج عن 2700 معتقل من متظاهري العراق.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 475 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألف 18 كانون الأول 2019 04:48 م

عنف التظاهرات

سلمية التظاهرات أفقدت سلطات العراق صوابهم.. واستهداف الناشطين مستمر 18 كانون الأول 2019 03:23 م

157262182531690900

قمة "الفتنة" الإسلامية في ماليزيا تفشل قبل عقدها.. اعتذارات بالجملة وتمثيل محدود 18 كانون الأول 2019 01:44 م

10

من الثوار إلى السيستاني والمراجع في النجف: ماذا تقولون في قتل النشطاء ؟.. وهل ننتظر إلى الجمعة المقبلة؟ 18 كانون الأول 2019 01:09 م

اختراق

#الحكومة_العراقية_تسقط_إلكترونيا.. الاختراق يؤكد هشاشة النظام الحاكم ويعرض مصالح البلاد للخطر 18 كانون الأول 2019 12:41 م

السهيل 1

بعد ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة.. المتظاهرون يرفضون ويطلقون هاشتاج "#يسقط_قصي_السهيل" 18 كانون الأول 2019 12:21 م

عبد المهدي

طهران تسعى لتعويض خسارة عبد المهدي.. وساسة العراق يتسابقون لاختيار النسخة المعدلة 18 كانون الأول 2019 12:00 م

التعليقات