ماكس_برو يخترق مواقع الوزارات العراقية.. وحكومة الميليشيات الإرهابية في صدمة

أقدم قرصان إلكتروني هاكر، اليوم الأربعاء، على اختراق مواقع إلكترونية حكومية عراقية، من بينها موقع وزارة الداخلية وموقع رئاسة الوزراء.

وبدأت عملية الاختراق مع ساعات الأربعاء الأولى، وشملت تعطيل مواقع حكومية ونشر معلومات حساسة ومراسلات تم سحبها من مواقع إلكترونية حكومية.

وطالت العملية مواقع كل من وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية، وموقع وزارة النفط، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات، وموقع وزارة التجارة.

وأكد مراقبون أن حكومة المليشيات الإرهابية في صدمة ، الاختراق حدث في توقيت واحد لعدة مؤسسات لقدرات خارقة قادها #ماكس_برو .

واستمر الاختراق لساعات وهو يغرد مباشرة ويقوم باختراق باقي المؤسسات بالتسلسل وبأريحية حتى جعل #الحكومة_العراقية_تسقط_الكترونيا .

وقبل العملية، غرد حساب عبر منصة تويتر، يدعى M4xPr0: "أعداء الحياة.. لا تناموا الليلة فسوف تصعقكم الصاعقة"، مضيفا: "الإعلاميون .. لا تناموا الليلة فلوا كنتم وطنيين غطوا ما سيحدث".

وأردف: "‏رسالة من قلب الوطن.. نحن أكبر من كل هذه المحن".

وعبر الحساب، عبر تغريدة أخرى، أنه حصل على 15 GB نسخة احتياطية من مراسلات وزارة النفط الرسمية،و 8 GB من وزارة الدفاع، و 17 GB من وزارة الداخلية.

وتوعد "هكر"، بثورة رقمية على كل المتورطين بملفات فساد في الوزارات العراقية.

وأنشأ "الهكر" حساباً باسم "@m4x_pr0"، ينشر من خلاله كيفية اختراق مواقع الوزارات، فضلاً عن وثائق سرية حصل عليها من خلال اختراق المواقع والبريد الالكتروني الخاص بتلك المواقع.

وكتب الهكر عبر حسابه: "موقع وزارة الصحة، موقع وزارة التربية، موقع وزارة الداخلية، موقع وزارة النفط، موقع وزارة التربية، موقع رئاسة الوزراء تم الاختراق".

وتوعد الهكر بنشر بيانات وزارة الداخلية والدفاع عقودهم ومراسلاتهم، جميع فساد الحكومات السابقة.