وثيقة .. النائب فائق الشيخ علي يرشح نفسه لرئاسة الحكومة

قدّم النائب عن التحالف "المدني" فائق الشيخ علي يوم الاربعاء ترشيحه بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس وزراء العراق الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتخوض الكتل السياسية في العراق مفاوضات اللحظة الأخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية، عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري.

وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد فيه بغداد وتسع محافظات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق، للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.

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