طريق الموت .. 100 شخص ذهبوا ضحية حوادث مرورية في ديالي خلال 2019

اعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن حصيلة حوادث السير على طريق دلي عباس شرق المحافظة، مؤكدا أن 100 شخص لقوا مصرعهم خلال 2019.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي في حديث له ،ان” طريق دلي عباس الذي يعد ثاني اخطر الطرق البرية في ديالى ويمثل شريان مرور لاكثر من 100 الف نسمة تسبب في مصرع واصابة اكثر من 100 مدني خلال 2019″.

واضاف العنبكي،ان” ضحايا حوادث السير على طريق دلي عباس اضعاف ضحايا الارهاب مايعطي فكرة واضحة عن حجم الماساة الانسانية التي تعيشها العوائل”، مؤكدا أن “الطريق استراتيجي ورغم كل المناشدات حيال خطورته لم يجري اي تغير على وضعه رغم الارقام المخيفة لضحاياه سنويا”.

ويربط طريق دلي عباس بعقوبة بمناطق ومدن شرق ديالى والتي من ابرزها المنصورية والسلام بالاضافة الى عشرات القرى.

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