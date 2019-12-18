انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا

انفجرت سيارة مفخخة، الأربعاء، في ريف رأس العين الغربي شمال شرقي سوريا، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقال مراسلة وكالة الأنباء السورية، إن سيارة مفخخة انفجرت بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي.

ولم تكشف الوكالة عما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.



ووقعت مرارا تفجيرات بسيارات ملغومة في مناطق مدنية مزدحمة في بلدات أغلب سكانها من العرب قرب الحدود مع تركيا التي تخضع لسيطرة قوات مدعومة من تركيا.

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