القضاء: إطلاق سراح 2700 من المتظاهرين

أعلن القضاء اليوم ، الأربعاء، أن هيئات التحقيق أطلقت سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى الآن.
وقال إعلام القضاء -في بيان صحفي- إن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا المظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى صباح اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف البيان أن هناك 107 موقوفين مازال التحقيق جاري معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون -بحسب ما وصف البيان-.
وتشهد المدن العراقية مظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
ع د
وقال إعلام القضاء -في بيان صحفي- إن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا المظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى صباح اليوم 18 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف البيان أن هناك 107 موقوفين مازال التحقيق جاري معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون -بحسب ما وصف البيان-.
وتشهد المدن العراقية مظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يطالب خلالها المحتجون بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
ع د