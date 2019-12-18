نائب يحذر من عدم تنفيذ أوامر الإعدام بحق “الدواعش” وإبقائهم في السجون

حذر النائب عن تيار الحكمة النيابية علي البديري ، الأربعاء، بقاء “الدواعش” في السجون دون محاكمات اوتنفيذ أوامر الإعدام، مبينا أن بقاء المجرمين في السجون يكلف الدولة المليارات منذ عام ٢٠٠٥ ولغاية الآن.

وقال البديري في تصريح له ، إن “هناك استخفاف ومجاملة من قبل الحكومة تجاه العراقيين ممن استشهدوا على أيدي المجرمين الذين يقبعون في السجون اليوم دون تنفيذ احكام الإعدام الصادرة بحقهم”.

وأضاف أن “هناك تأثيرات تمارس من اجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام وهذا التأثير يكلف الحكومة المليارات”، لافتا إلى ان “العراقيين وعوائل الشهداء أولى بهذه المليارات التي تهدر على الإرهابين القابعين في السجون”.

يشار إلى أن اتهامات عديدة توجه الى رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”التقاعس” عن توقيع أوامر الإعدام التي يصدرها القضاء العراقي بحق كبار الإرهابيين والعناصر الاجرامية.

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