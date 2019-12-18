محتجون يسيطرون على مبنى حكومي ويغلقون بوابة الشركة العامة للموانئ

اجتاح محتجون غاضبون اليوم الاربعاء مبنى حكوميا في محافظة صلاح الدين التي لم تشترك في الاحتجاجات منذ انطلاقها في اوائل شهر اكتوبر في وسط وجنوب البلاد.

وقال مسؤول محلي ، ان متظاهرين سيطروا على قسم تربية قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وتوقف الدوام داخل القسم اعتراضا على عدم منح حقوق مدينة بلد من الدرجات الوظيفية التي أطلقتها وزارة التربية.

واضاف المسؤول ان المتظاهرين يؤكدون الاستمرار في التظاهر حين استحصال حقوقهم.

وشابت الدرجات الوظيفية لوزارة التربية المخصصة لمحافظة صلاح الدين عمليات تلاعب بالأسماء مما ادى الى اعتراض جهات محلية عليها، وايقافها.

في غضون ذلك قال مصدر امني مسؤول ان محتجين اغلقوا بوابة الشركة العامة لموانئ العراق في منطقة المعقل وسط البصرة.

وعمد المتظاهرون في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط منذ شهر اكتوبر الماضي على قطع الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، والموانئ لإيقاف العمل فيها احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدونها، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم.

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