عادل عبد المهدي يكشف عن موعد انتهاء عمل حكومته المستقيلة

قال عادل عبد المهدي رئيس الحكومة المستقيلة، إن حكومته ستنتهى مهمتها بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، وأن وزارته مستمرة في عملها لحين تحقيق هذا الأمر.



وأضاف خلال كلمة متلفزة له، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني في البلاد، مؤكدا أن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة.



وأضاف أنه سيتم تمكين هذه الحكومة عقب تشكيلها، خلال 30 يوما، يتم فيهم اختيار مجلس الوزراء.





وأكد أن التشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن”.





ولفت إلى أن “رسالة مجلس النواب، إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، تفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء المقبل، الذي قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة”.





ولفت رئيس الوزراء الذي أجبر على الاستقالة بعد اندلاع المظاهرات في المحافظات العراقية إلى أن “كتاب مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية حدد الكتلة الأكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018.





وتابع: “إذا رشح رئيس وزراء وتمكن من تشكيل حكومته، سوف نساعده في كل ما نستطيع سواء بالاستماع للجمهور أو الإلتزام بالسياقات القانونية.



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