كيف وظف «إخوان ليبيا» الدين لخدمة مخططهم الإجرامي في البلاد ؟

منذ أن نشأ تنظيمهم الخبيث، وتسعى جماعة الإخوان الإرهابية لتمرير النصوص المقدسة، للعب على عواطف أتباعهم، مستخدمين الدين الإسلامي الحنيف كممر لخدمة مشروعهم الظلامي، حتى ولوكان ذلك على حساب الأوطان كما هو الحال في ليبيا الجريحة بسبب إجرامهم.

منذ أن وقع رئيس حكومة طرابلس المدعومة من الميليشيات الإخوانية المتطرف ما يسمى بمذكرتي التفاهم ، ويحاول الإخوان تبرير الجريمة التي ارتكبها السراج في حق بلاده عبر إدعاءات دينية بعيدة كل البعد عن المبادئ الوطنية الراسخة.



وظهرت خيانة الجماعة العجوز التي تعاني من انهيار غير مسبوق بعدما لفظتها الشعوب العربية، عقب طلب حكومة السراج قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا وهو ما قوبل بتأييد إخواني منطقع النظير.

مفتى الدم

أول المبررين للاحتلال الخارجي لليبيا وسرقة ثرواتها هو مفتى الدم الليبي المعزول الصادق الغرياني، الذي ظهر في مقطع مصور بثته قناة التناصح المملوكة له ليبرر هذا الأمر .

وقال الغرياني، فكرة إقامة قواعد عسكرية أجنبية فى ليبيا، مطلب شرعي مستشهدا على ذلك بآيات قرآنية.

واعتبر المفتى المعزول في قناته ، إن مذكرتى التفاهم التى وقعها فايز السراج، حول ترسيم الحدود البحرية، والتعاون العسكرى فرصة شرعية يجب أن تغتنمها ليبيا لأنه تحالف ضد عدو غادر.

وقال إن منح دولة أجنبية إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في بلاده، أمر لا تعير به ليبيا ما دام ذلك لنصرة الحق لأنه أمر مشروع ومتعارف عليه من الدول الكبرى.

وقال إن دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية، لأمريكا، زاعما أن القواعد العسكرية مشروعة قانونا وشرعا.

تكرار خيانة الحمدين

وداعا الغرياني الليبيين إلى الاستفادة مما وصفها بأزمة قطر، قائلا: “فى بداية أزمة قطر كادت الدول الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين أن تبتلعها لولا أنها لجأت لإيران عبر سياستها الرشيدة وعقد معها اتفاقيات عسكرية .

استعجال الخيانة

لم يكن الغرياني هو القيادى الإخواني الوحيد الذي أوجد مبررات شرعية لخيانة الوطن، عبر المطالبة ببناء قواعد عسكرية في بلاد، فالأمر نفسه طالب به عبد الرزاق العرادي، عضو حزب العدالة والبناء الإخواني.



القيادى الإخواني المنبطح أمام الأطماع الخارجية التوسعية، قال إنه يجب على السراج أن يوافق على دخول القوات الاجنبية إلى ليبيا لمساعدة الميليشيات الإخوانية في صد زحف قوات الجيش الوطني نحو طرابلس.

واستعجل العرادي وفق بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك، حكومة السراج للموافقة على دخول القوات التركية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه قوات الجيش الليبي معارك ضارية على أكثر من محور قتالي في طرابلس لتطهير العاصمة من الميليشيات، حيث أطلعت قبل أيام عملية الحسم لدخول قلب طرابلس.

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