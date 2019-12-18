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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 كانون الأول 2019 11:33 ص

ممثل الأمم المتحدة في سوريا يطالب بحماية المدنيين في إدلب

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 في ظل تصاعد العنف الدائر في شمال غرب سوريا، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق على سلامة وحماية أكثر من ثلاثة ملايين مدني في إدلب،بعد تقارير أفادت عن استمرار الغارات الجوية في المنطقة.
وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عن الأوضاع في شمال غرب سوريا أن الغارات الجوية أضرب بعشرات المجتمعات في محافظات في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
مضيفا في الوقت ذاته أن تلك الأعمال أدت إلى نزوح نحو 60 ألف شخص في الأسابيع القليلة الماضية وحدها، بسبب الأعمال العدائية، يضافون إلى أكثر من 400 ألف شخص نزحوا نتيجة للأعمال العدائية هذا العام.
ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة،أطراف النزاع إلى بذل قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين في إدارة العمليات العسكرية واتباع مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز والتناسب والحيطة والحذر.
وكضف المتحدة باسم الأمم المتحدة أن خسائر البنية التحتية جراء المصادمات والقصف والغارات الجوية، ألحقت أضرارًا بالمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية.

ع د

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