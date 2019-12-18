محتجون يقطعون الطريق المؤدي الى حقل "الرميلة" النفطي بالبصرة

قطع متظاهرون صباح اليوم الأربعاء الطريق المؤدي الى حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وكان المحتجون قد اغلقوا الحقل ذاته يوم امس الثلاثاء.

يشار الى ان حقول الرميلة مجموعة من آبار النفط المكتشفة والتي يتم فعليا استثمار نفطها، وتمتد من منتصف غرب البصرة حتى شمال دولة الكويت وتسمى في الكويت بحقل الرتقة.

وتنقسم حقول الرميلة إلى قسمين: الرميلة الشمالي، والرميلة الجنوبي المحاذي للكويت. وهو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي وبطبقاته أجود أنواع النفط.

وعمد المتظاهرون في محافظات جنوبي البلاد الغنية بالنفط منذ شهر اكتوبر الماضي على قطع الطرق المؤدية الى الحقول، والمواقع النفطية، والموانئ لإيقاف العمل فيها احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدونها، وعدم استفادتهم من الموارد الاقتصادية الموجودة لديهم.

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