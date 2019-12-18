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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 كانون الأول 2019 11:29 ص

رباعات العراق في المركز الثالث في البطولة العربية

رباعات العراق

حصلت رباعات العراق على المركز الثالث في ختام البطولة العربية برفع الاثقال التي احتضنتها العاصمة الاردنية عمان بمشاركة خمس عشرة دولة.

وقال مدرب منتخب النساء محسن عزيز :" ان الرباعة اسراء محسن حصلت على تسعة اوسمة لفئتي الناشئين والشباب بوزن 49 كغم، بينما احرزت زميلتها ايناس محسن في وزن 59 كغم تسعة اوسمة في جميع الفئات".

واضاف :" ان  رازا لقمان فازت  بثلاثة اوسمة نحاسية ضمن منافسات المتقدمين، والرباعة اوشين محسن فازت بالوسام النحاسي ضمن وزن 71 كغم بفئة المتقدمين، فيما سجلت منافسات وزن 87 كغم فوز الرباعة ريان لقمان بالوسام الذهبي في النتر وحصولها على فضيتين من الخطف والمجموع ".

ف.ا
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