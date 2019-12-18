تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم بسبب نمو المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد نمو مخزونات الخام الأمريكية، لكن التوقعات بطلب أقوى فى العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.



التراجع جاء بعد مكاسب بلغت 1% في الجلسة السابقة إذ خفف الإعلان عن اتفاق المرحلة واحد، التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.5 % إلى 65.77 دولار للبرميل،وكان الخام العالمي كسب 1.2 % ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.



كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ما يعادل 0.71 % إلى 60.51 دولار للبرميل.

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