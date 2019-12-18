هل هناك جانب ايجابي في توقف الدوري الممتاز في العراق ؟



اعلنت وزارة الشباب والرياضة:" ان هناك جانبا ايجابيا وحيدا في توقف الدوري لعراقي الممتاز لكرة القدم ".



وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في الوزارة طالب الموسوي :" ان الدائرة اكملت جميع اعمال الصيانة في الملاعب، من خلال زرع البذور الشتوية وغيرها من اعمال الادامة بعد توقف مباريات الدوري الممتاز ".



واوضح الموسوي :" ان الشركة المنفذة لصيانة ملعب النجف، تواصل اعمالها بشكل يومي، حيث من المؤمل اكمال صيانته خلال الايام القليلة المقبلة" ، مشيراً الى :" ان ملعب الحبيبية شرقي بغداد اصبح جاهزاً بنسبة تفوق 90% ".



يذكر ان الدوري الممتاز توقف منذ تشرين الاول/ اكتوبر الماضي بسبب الاحداث والتظاهرات التي تشهدها البلاد.



ف.ا