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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 18 كانون الأول 2019 11:24 ص

التظاهرات تشتعل في كربلاء.. حظر تجوال وإغلاق طرق ومبان حكومية وإعفاء قائد الشرطة من منصبه

القنصلية الإيرانية

اشتعلت التظاهرات في محافظة كربلاء، حيث فرضت السلطات حظر التجوال في المحافظة، وقام المحتجون بإغلاق الطرق ومبان حكومية عدة، كما تم إعفاء قائد شرطة كربلاء من منصبه، وتعيين آخر بدلاً منه.

وأفاد شهود عيان، بأن مئات المتظاهرين أقدموا، أمس، على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور، رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال في محافظة كربلاء جنوب بغداد.

وقال الشهود، إن العشرات من زعماء العشائر والمواطنين، أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات، وأقاموا سرادق للمطالبة بمطاردة الفاسدين، وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة، وتشغيلهم في محطة الكهرباء.

وبحسب الشهود، قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية، وتعليق يافطات على واجهات الأبنية، كتب عليها مغلق بأمر الشعب.

وأفادت مصادر أمنية، بأنه تم إعفاء قائد شرطة كربلاء، اللواء أحمد زويني، من منصبه، وتعيين العميد صباح المسعودي بدلاً منه.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء على خلفية حوادث الاغتيال التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة أخيراً، لافتة إلى أن الحظر يبدأ من الخامسة مساء، حتى الخامسة فجراً.

ويشمل حركة السيارات والدراجات بكل أنواعها، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية قيام مجموعة مجهولة بإحراق خيام عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين، فجر أمس.

وقد كشفت اللجنة الأمنية النيابية عن نتائج التحقيقات بالأحداث التي رافقت التظاهرات في بعض المحافظات.

وقال عضو اللجنة عباس سروط في تصريح إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلتها رئاسة البرلمان للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات في المحافظات الجنوبية وخاصة محافظتي النجف وذي قار انجزت أعمالها وبانتظار مناقشة التقرير تمهيداً لرفعه إلى رئاسة البرلمان.

وأضاف أن اللجنة وضمن عملها عمدت إلى لقاء العديد من القادة الأمنيين وعوائل الضحايا ووجهاء المناطق ورؤساء العشائر لضمان عدم حصول أي غبن أو مغالطة أو تجاوز لأية تفاصيل وصولاً إلى الحقائق الكاملة بما يعطي الحقوق.

وأشار إلى أن القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة بشأن الأحداث مستعجلة وكان هناك إجحاف واضح بحق البعض، وتابع أن تقرير اللجنة سيتم إرساله إلى رئاسة البرلمان بعد استكمال مناقشته بشكل دوري وخلال هذه المدة.

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