التخطيط تتوقع ان يكون تعداد سكان العراق قرابة 40 مليونا



اعلنت وزارة التخطيط، عزمها اجراء التعداد السكاني العام في تشرين الأول / اكتوبر من العام المقبل 2020، متوقعة ان يكون تعداد سكان العراق قرابة 40 مليون نسمة.



وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي :" ان وزارة التخطيط انطلقت باعمالها واجراءاتها التحضيرية لاطلاق التعداد العام لسكان العراق قبل ستة اشهر".



واضاف :" ان الاستعدادات مستمرة لاجراء التعداد العام في تشرين الأول من العام المقبل ، وقد تم اجراء تعداد تجريبي في اربع محافظات عراقية ".



واوضح ان “الغرض من التعداد التجريبي استعداد الفرق ومعرفة معوقات استمارة التعداد وماهي معوقات المشروع والمشاكل ومعالجتها قبل انطلاقه " ، لافتا الى انه :" من المتوقع ان يكون تعداد سكان العراق العام 2020 قرابة 40 مليون نسمة ".



ف.ا