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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 كانون الأول 2019 11:17 ص

الاقتصاد النيابية : تعاقدات حكومة عبد المهدي مع الصين مازالت قائمة

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان تعاقدات حكومة عادل عبد المهدي مع الصين مازالت قائمة ولم يتم الغاؤها، مبينة :" ان هذه التعاقدات بعيدة عن الفساد بعد الاتفاق على تسليم الصين نفطاً وليس أموالا ".

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودة في تصريح صحفي:" ان تعاقدات حكومة عادل عبد المهدي مع الشركات الصينية لم تلغ ومازالت سارية، على الرغم من استقالة الحكومة".

واضافت :" ان المشاريع التي تعاقدت عليها حكومة عبد المهدي مع الصين سيتم العمل بها في الفترة المقبلة، اذ ان هناك تحضيرات تسبق المباشرة بالمشاريع 
دائما".

واوضحت جودة :" ان الاتفاق مع الصين ينص على تسليمها نفطاً وليس اموالا، وبالتالي فهي خطوة ايجابية تبعدنا عن الفساد، ولا تكلف العراق مبالغ واموالا من ميزانيته "، مؤكدة :" ان اخلال العراق بالتعاقدات التي اجرتها حكومة عبد المهدي سيكلفه مبالغ الشروط الجزائية".

ف.ا
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