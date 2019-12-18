الاقتصاد النيابية : تعاقدات حكومة عبد المهدي مع الصين مازالت قائمة



اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان تعاقدات حكومة عادل عبد المهدي مع الصين مازالت قائمة ولم يتم الغاؤها، مبينة :" ان هذه التعاقدات بعيدة عن الفساد بعد الاتفاق على تسليم الصين نفطاً وليس أموالا ".



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودة في تصريح صحفي:" ان تعاقدات حكومة عادل عبد المهدي مع الشركات الصينية لم تلغ ومازالت سارية، على الرغم من استقالة الحكومة".



واضافت :" ان المشاريع التي تعاقدت عليها حكومة عبد المهدي مع الصين سيتم العمل بها في الفترة المقبلة، اذ ان هناك تحضيرات تسبق المباشرة بالمشاريع

دائما".



واوضحت جودة :" ان الاتفاق مع الصين ينص على تسليمها نفطاً وليس اموالا، وبالتالي فهي خطوة ايجابية تبعدنا عن الفساد، ولا تكلف العراق مبالغ واموالا من ميزانيته "، مؤكدة :" ان اخلال العراق بالتعاقدات التي اجرتها حكومة عبد المهدي سيكلفه مبالغ الشروط الجزائية".



ف.ا