حزب بارزاني يطالب بعدم تهميش الاكراد في اي تغيير بالعراق



طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بعدم تهميش الاكراد في اي تغيير يحصل في ادارة الحكم بالعراق.



وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في حركة التغيير جاسم محمد ، عقب اجتماع الحزبين:" عقدنا اجتماعا جيدا مع حركة التغيير ضمن اطار الاجتماعات السابقة ، ناقشنا فيه الاوضاع التي تشهدها الساحة حاليا ،خاصة الاضطرابات التي يشهدها العراق اضافة الى اوضاع المنطقة ".



واضاف :" ان هذه الاوضاع تحتم على الاطراف الكردستانية والحكومة ان تكون بالمستوى المطلوب ، لان هذه الاضطرابات تحمل مخاطر من جهة ومن جهة اخرى هي فرصة لحماية شعب كردستان".



واكد محمود انه :" ينبغي ألّا يتم تهميشنا او لا نهمش انفسنا ، ويتحتم ان نشارك في عملية اعادة بناء العراق من جديد ".



ف.ا