توجه نيابي لمساءلة برهم صالح في البرلمان .. لهذا السبب



اتهم النائب عبد الامير الدبي ، رئيس الجمهورية برهم صالح بخرق الدستور، مشيرا الى توجه نيابي لجمع تواقيع لمساءلته .



وقال الدبي في تصريح صحفي :" ان ارسال رئيس الجمهورية استفساراً إلى مجلس النواب لمعرفة الكتلة النيابية الأكثر عدداً ، محاولة للمراوغة كونه يعلم بها جيداً منذ عام 2018 ".



واضاف :" ان برهم صالح يحاول أن يتجاوز المواقيت الدستورية من اجل أن يتسلم هو رئاسة الحكومة بحجة خلو منصب رئيس الوزراء "، مبينا :" ان محاولة رئيس الجمهورية الاستيلاء على دفة الحكم بهذه الطريقة هي تحايل على الدستور وأمر مرفوض من قبل الأوساط السياسية ".



واشار الى :" توجه بعض النواب لجمع التواقيع من أجل مساءلة رئيس الجمهورية ومحاسبته على ما اقترفه من افعال تخالف الدستور".



ف.ا