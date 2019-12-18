اقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي ١١ يوما بمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة





اعلنت حكومة اقليم كردستان تعطيل الدوام الرسمي لمدة ١١ يوما بمناسبة اعياد الميلاد وحلول العام الميلادي الجديد.



وتوجه المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل بالتهاني لابناء الطائفة المسيحية بمناسبة اعياد ميلاد المسيح ولشعب كردستان عامة، برأس السنة الميلادية الجديدة.



واوضح انه و احتفاءً بالمناسبة، تعلن الحكومة ان يوم الأربعاء ٢٠١٩/١٢/٢٥ عطلة رسمية في مؤسسات ودوائر حكومة إقليم كردستان كافة، على أن تستمر عطلة رأس السنة حتى يوم السبت ٢٠٢٠/١/٤ ليستأنف الدوام من جديد في يوم الأحد ٢٠٢٠/١/٥ ".



ف.ا

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