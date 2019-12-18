النظام الإيراني يقتل المتظاهرين بالعراق.. الشعب العراقي يخوض معركة كل العرب في مواجهة إيران

أكد مراقبون، أن النظام الإيراني نظام دموي وحشي لا يتردد في ارتكاب أفظع المذابح بحق الشعب، حيث أنه بالنسبة إلى النظام الإيراني حياة المواطن لا قيمة لها على الإطلاق وهو مستعد في أي وقت لأن يقتل أي عدد من المواطنين.

وأضافوا أنه في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في إيران، صدرت الأوامر لقوات الأمن بالقتل الفوري للمتظاهرين بلا أي تردد.

التقارير المتحفظة تشير إلى مقتل نحو 500 إيراني، غير أن مصادر أخرى تقدر أعداد القتلى بنحو 1500. هذا مع العلم أن النظام قتل كل هؤلاء في يومين فقط من الاحتجاجات.

وأشاروا إلى أن النظام الإيراني يقوم بنقل وحشيته هذه إلى العراق، حيث أنه مصاب بحالة من الرعب بكل معنى الكلمة مما يجري في العراق، ومن الثورة الشعبية العارمة ضد الوجود الإيراني والمطالبة بإنهاء هذا الوجود.

وأكدوا أن النظام الإيراني يعتبر معركة وجوده في العراق مسألة حياة أو موت، ولهذا هو مستعد لأن يرتكب أي جرائم بحق الشعب العراقي كي يخمد الانتفاضة.

من جانبه، قال المحلل السياسي السيد زهرة، إنه منذ اندلاع انتفاضة الشعب العراقي، دفع النظام الإيراني بالمليشيات العميلة له في العراق تحت إشراف وبتخطيط من الحرس الثوري إلى ارتكاب أبشع الجرائم بحق العراقيين الثائرين.

وأضاف، مؤخرا، قامت هذه المليشيات الإرهابية بارتكاب مجزرة بشعة في منطقة السنك ببغداد قتل فيها عشرات العراقيين الأبرياء. وهذه مجرد جريمة واحدة من جرائم مروعة ترتكبها هذه المليشيات يوميا.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين في العراق أصدرت بيانا عن هذه المجزرة ذكرت فيه: «قامت مليشيات، مرتبطة بإيران، وهي: (بدر والخراساني والعصائب وحزب الله والنجباء)، وبتواطؤ من الأجهزة الأمنية الحكومية بهجوم غادر على المعتصمين في بناية مرآب السنك، حيث قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المعتصمين العزل مما أدى إلى قتل عشرات الشهداء».

وأضافت اللجنة في بيانها: أن التخطيط لهذه المجزرة تم بعناية وبتنسيق من قبل قادة المليشيات المذكورة والحكومة وأحزابها الفاسدة، وبإشراف المجرم قاسم سليماني، فجرى الاتفاق على تقاسم الأدوار بينهم لوأد المظاهرات بأبشع الوسائل الإجرامية مثلما فعلت حكومة طهران بمواطنيها.

وبعد أن فشلت خطتهم الخبيثة وصلت مجموعات من أنصار التيار الصدري وهي تحمل صور السيد محمد الصدر بادعاء حماية الثوار ليضيفوا دليلا آخر على اشتراك كافة أحزاب السلطة في تنفيذ هذه المؤامرة القذرة.

وأضاف، هذا القتل للعراقيين العزل كما ذكرنا ليس إلا جريمة واحدة من الجرائم التي ترتكبها إيران وعملاؤها. لا يمضي يوم إلا ويتم اختطاف نشطاء، أو تصفيتهم في عمليات اغتيال بشعة في الشوارع. وتتحدث المصادر عن قائمة من 700 ناشط تخطط المليشيات العميلة لتصفيتهم.

وتابع: في اليومين الماضيين، تحدثت تقارير عن أعداد كبيرة من القوات الإيرانية دخلت العراق. وقد قرأت تحذيرات لمراقبين أجانب من أن هذه القوات قد تهاجم مباشرة ساحات التظاهر في مدن العراق وتبيد من فيها. أي أنه من الوارد أن تقتل هذه القوات الإيرانية مباشرة مئات أو آلاف العراقيين، كما يفعلون مع المواطنين الإيرانيين.

وتساءل من يحمي شعب العراق الحر الثائر من هذه الهمجية الإيرانية ومما ترتكبه وما تخطط لارتكابه من مذابح وجرائم مروعة بحق العراقيين؟.

وأكد أن شعب العراق اليوم يخوض معركة كل العرب في مواجهة النظام الإيراني ومشروعه الإرهابي التوسعي. حماية هذا الشعب مسؤولية عربية.