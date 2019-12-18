حامد المطلك :نحتاج تشكيل حكومة انقاذ







اكد النائب السابق حامد المطلك ، انه يفترض الان تشكيل ” حكومة انقاذ ” .



وقال في تصريح صحفي ، ان ” استقالة الحكومة لم تأتِ بطلب من الكتل الكبيرة أو الصغيرة بل استجابة للحراك الشعبي”، لافتا الى ان “الكتل السياسية خالفت الدستور حين جاءت بحكومة عبد المهدي دون أن تفصح عن اسم الكتلة الأكبر التي يجري الحديث عنها الآن”.



واضاف، ان “الحكومة استقالت بضغط الشارع، والأمر الطبيعي الآن هو أنّ الكتلة الأكبر هي الشعب”، مبينا أن ” الأنسب للوضع العراقي الآن هو تشكيل حكومة إنقاذ، لأن البلاد تمر بظروف غير طبيعية إلا أنّ آراء القوى السياسية لا تسير بهذا الاتجاه “.



واوضح المطلك، انه ” ولعدم اتفاق الكتل على تشكيل حكومة الانقاذ لذا لا بد من الذهاب باتجاه خيار آخر هو تشكيل حكومة مؤقتة حسب رغبة الشعب تتولى مهمات عدة، أبرزها سنّ قانون انتخابات عادل، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، بعد ذلك يتم حل البرلمان والذهاب باتجاه إجراء انتخابات مبكرة “.



ف.ا