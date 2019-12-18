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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 كانون الأول 2019 10:54 ص

النجبفي :رئيس الجمهورية غير ملزم بخيار الكتلة الأكبر لترشيح رئيس الوزراء

أسامة النجيفي


اكد أسامة النجيفي رئيس جبهة الانقاذ والتنمية  رفضه، ترشيح رئيس الحكومة من الكتلة الاكبر ، وقال ان رئيس الجمهورية غير ملزم بهذا الخيار.

واشار في تصريح صحفي الى، أن ” طريقة الترشيح من الكتلة الاكبر ، ومن شخصيات مارست العمل السياسي والحكومي مرفوضة من الشارع ، ولابد من ان نختار شخصية مستقلة “.

واضاف النجيفي ” عندما وقع 150 برلمانيا على هذا الطلب فمعنى ذلك أن هناك أغلبية برلمانية يجب أن تحترم ، وأنا أحد الموقعين على هذا الطلب “.

وتابع ” طلبت من رئيس الجمهورية إختيار شخصية مستقلة لادارة هذه المرحلة الإنتقالية ، وهو ليس ملزما بالذهاب الى الكتلة الاكبر واحراج بعض الشخصيات عندما ترشح وترفض مثل السيد السوداني “.

وعن قضية إختطاف الناشطين من ساحات التظاهر ، قال النجيفي ” إن كشف هؤلاء تقع على عاتق الحكومة ، وبالتأكيد فالصورة واضحة ان هناك بعض العصابات وبعض المليشيات وبعض المافيات لاتريد للبلد الاستقرار ولا تريد مكافحة الفساد ، ولا تريد استقلال وسيادة العراق وهي تحاول أن تحبط هذه الثورة الشعبية وتهدد وتقتل الناشطين وتغتالهم في عمليات قتل جماعية ، كما حصل في السنك قبل أيام “.

واضاف ” اعتقد أن الحكومة تعرف هذه الجهات ، ويجوز انها لاتستطيع ان تتصدى لها ، أو تكشفها لان قسما منهم مشارك في العملية السياسية ولديه فصائل مسلحة ، ونعتقد أن الواجب الرئيس على الحكومة والقضاء العراقي أن يبادر بكشف هؤلاء ومعاقبتهم “.

وبشأن المشروع الايراني في العراق ، أكد النجيفي ” أن الشعب العراقي يرفض النفوذ الايراني ” مشددا على ” ان المشروع الايراني لا يحظى باي  تأييد شعبي.

ف.ا
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