مجلس النواب يصوت اليوم على قانون الانتخابات

يعقد مجلس النواب جلسته الثانية والعشرين اليوم للتصويت على قانون الانتخابات. ويتضمن جدول الاعمال كذلك التصويت على التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ، . ف.ا Copy أخبار متعلقة القانونية النيابية تؤكد قرب حسم المواد الخلافية في قانون الانتخابات سائرون : احزاب وقوى افشلت تمرير قانون الانتخابات البرلمان يصوت اليوم على قانون الإنتخابات التعديلات الدستورية النيابية تكشف عن موعد التصويت على قانون الانتخابات مجلس النواب يصوت على ٢٤ مادة من قانون الضمان الصحي مجلس النواب يصوت غدا على مشروع قانون الخدمـة المدنيـة الاتحادي