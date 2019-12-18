مجلس النواب يصوت اليوم على قانون الانتخابات



يعقد مجلس النواب جلسته الثانية والعشرين اليوم للتصويت على قانون الانتخابات.



ويتضمن جدول الاعمال كذلك التصويت على التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ، .



ف.ا