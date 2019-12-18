النزاهة تعلن صدور أمر قبض لمدير TBI السابق لصرف 60 مليون دولار دون ضمانات كافية. Copy أخبار متعلقة صدور أمـر قبـض بحـق عمـيد كليـة الحقــوق السابق بجامعة الموصل النزاهة تعلن صدور أوامر قبض ومنع سفر رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق عاجل| صدور امر قبض وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة بحق النائب طلال الزوبعي عاجل.. صدور 60 أمر قبض بحق نواب ومسؤولين محليين بتهم الفساد هيئة التقاعد تطالب بتخصيص مبالغ لمكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق المسعودي : انفاق 60 مليار دولار على الكهرباء دون فائدة تذكر