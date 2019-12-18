عبدالمهدي يكشف موعد تسمية رئيس الحكومة الجديد

يتوقع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، ترشيح رئيس للحكومة الجديدة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.



وقال عبدالمهدي، خلال كلمة في جلسة مجلس الوزراء، إن حكومته المستقيلة تستمر لحين تشكيل الحكومة الجديدة وتسليمها المهام، مشددا على أنه لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني أو حكومي.



وكشف عن أن مجلس النواب أرسل خطابا إلى الرئيس حدد فيه الكتلة الأكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018 والتي على أساسها تشكلت هذه الحكومة.



وتابع قائلا: "الآن رئيس البلاد لديه طريق واضح بالاتصال مع الكتل وحساب الأعداد وتشكيل رقم واضح لمعرفة الكتلة الأكبر، لتكليف مرشح من هذه الكتل وهذه هي المهمة الدستورية".



وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت عن تسلم الرئيس برهم صالح، قائمة تضم أسماء لتولي رئاسة الحكومة خلفا لرئيسها المستقيل عادل عبدالمهدي، بينهم مرشح من المتظاهرين.



وقالت المصادر - في تصريحات صحفية- إن "صالح قد يذهب لتكليف مرشح بعيد عن تسمية الكتلة الأكبر عددا"، مبينا أن هذه الكتلة انتهت بعد ترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء وإخفاقه.



وأضافت أن أبرز الأسماء في القائمة: محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، مبينا أن الرئيس تسلم أيضا أسماء مرشحين من قبل المتظاهرين، أبرزهم القاضي رائد جوحي.



يذكرأن عادل عبدالمهدي قدم استقالته من منصبه نهاية الشهر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقبِلَ مجلس النواب مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ويطالب المتظاهرون في بغداد وعدد من المدن بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.



