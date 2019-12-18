بالفيديو.. ماذا قال الرئيس المصري عن العراق بمنتدى شباب العالم؟

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن العراق كان دولة مستقرة وقوية ومتقدمة اقتصاديا، قياسا بعالمنا العربي.

وأشار الرئيس السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب بمصر: إلى أن "أى دولة فى العالم عندما تتداعى يبقى مسلسل التراجع لقدراتها وآدائها يصعب إيقافه إلا بظروف خاصة جد".

وأكد أن العراق حتى 2003 كان ممكن أن يعوض ويصوب الخطأ ويستعيد نفسه فى سنوات قليلة..لكن ما حدث من تدخل فى العراق أدى إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها وكان على رأسها الجيش العراقى والمؤسسات الأمنية..حجم تدمير وتخريب فى مدن عراقية كثيرة نتيجة هذا الأمر".



