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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 11:30 م

التربية تنفي اتخاذ قرار باحتساب العام الحالي سنة عدم رسوب

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نفت وزارة التربية  اتخاذها قراراً باحتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب.


وأوضح الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي ، أن “الوزارة لم تتخذ قراراً باحتساب هذا العام سنة عدم رسوب للطلبة”، مشيراً إلى أن “تسجيل معدلات ارتفاع عالية لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة ضمن خطة الوزارة لمواكبة العملية التعليمية”.


وأضاف فاروق أن “الخطة ركزت على دور مجالس الآباء والمعلمين التي تقيمها المدارس، وفتح حوار بناء مع اولياء الامور لتشجيع ابنائهم على المضي في التعليم وعدم الانصياع لدعوات مقاطعة العملية الدراسية”.


وتابع أن “الوزارة ستعمل على تعويض الطلبة على ما فاتهم من مواد دراسية في المدة الماضية، باقامة دورات مكثفة لتدريس الطلبة ضمن خطة الوزارة لاكمال المناهج التدريسية على أتم وجه”.

يذكر أن الكثير من مدارس العراق شهدت تعليق الدراسة نظرًا لمشاركة الطلاب في الاحتاجات الشعبية التي تطالب برحيل النظام والتخلص من الفساد والميليشيات.




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