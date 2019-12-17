تفاصيل اجتماع برهم صالح بممثلين عن الكتل السياسية اليوم

كشف النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، عن وعد تقدم به رئيس الجمهورية خلال لقائه ممثلين عن الكتل السياسية قبل ساعات، بتقديم مرشح مقبول تنطبق عليه شروط المرجعية ومطالب المتظاهرين بعد غد الخميس، مشيرا الى ان المرشح غير منتمٍ لاي تكتل سياسي.

وقال الزيادي في تصريحات متلفزة إن ”رئيس الجمهورية التقى ممثلي القوى السياسية ووعد بتقديم مرشح مقبول الخميس وأشار الى ان الشخصية التي سيطرحها غير ظاهرة بالاعلام وستكون مقبولة”.

ولفت الزيادي إلى أن “رئيس الجمهورية يرغب بالحوار مع تحالفي الفتح وسائرون لاتمام هذا الامر وفق ما تراه المرجعية والشعب”.

وحذر الزيادي من انه اذا “لم يتم اختيار رئيس وزراء قريباً سندخل في المجهول، وهذا الامر الذي جعل سائرون تتنازل عن تسمية (الكتلة الأكبر)”، مستدركاً “ونتمنى ان يوفق رئيس الجمهورية بتسمية مرشح مقبول لرئاسة الوزراء”.

واختتم الزيادي حديثه بالقول إن “كلام رئيس الجمهورية خلال الاجتماع اليوم يبشر بخير لتسمية شخصية لا يوجد عليها خلاف وتحمل المواصفات التي طلبتها المرجعية الدينية وأيضا ما يطلبه المتظاهرين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر نيابي، بالأسماء التي ستلتقي رئيس الجمهورية اليوم لبحث شروط تسمية رئيس الوزراء الجديد.

وقال المصدر إن “الأسماء هي كل من محمد الخالدي، وهشام السهيل وامجد العقابي، والشيخ د عبود العيساوي، ود علية الامارة وحسين عرب، وهيثم الجبوري، وزينب الخزرجي ود عبد عون”.

وتابع، أن “النواب الذين سيلتقون الرئيس برهم صالح، هم ايضاً كل من عباس يابر وميسون الساعدي ويونادم كنا، وهدى سجاد، وزهرة البچاري، والشيخ ناصر تركي، والشيخ عادل المحلاوي، والشيخ علي سعدون الامي، ود ندى جودت شاكر، والنائب حسين الفائز، والنائبة نسرين الوائلي، والنائب جمال فاخر، والنائب محمد رضا، والنائب سعد مائع، والنائبة هوازن الشمري، والنائبة مهى الجنابي، والنائب حسن جلال، والنائب عبد الباري المدرس”.

وكان مصدر برلماني، قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن وفداً برلمانياً يضم 174 نائباً سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم مع رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن ترشيح شخصية تشغل منصب رئيس الوزراء.

يذكر أن “وفدًا نيابيًا يضم النواب الـ(174) الموقعين على اختيار رئيس وزراء مستقل، يعقد اجتماعاً مساء اليوم، مع رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن ترشيح شخصية وطنية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء”.

وقدم 174 عضوا في مجلس النواب، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، طلباً ملزماً لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعلق بمواصفات رئيس الحكومة المقبلة.

وتضمنت وثائق صادرة عن البرلمان، تواقيع النواب، وطلبهم من رئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، شخصية وطنية ومستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا، ولم يستلم أي منصب حكومي او نيابي منذ 2003 وحتى الآن ويحظى بقبول المتظاهرين.







