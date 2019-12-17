صدور حكم حضوريّ بالسجن 6 سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب بتهم فساد

أصدرت هيئة النزاهةحكمًا بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية.



وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى إصدار محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالسجن مُدةَّ ست سنواتٍ مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة تنفيذ الدائرة عمليَّة ضبطٍ بحق المتهم.



وبينت الهيئة، أن عمليَّة الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره مئة وخمسين ألف دولارٍ مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات.





