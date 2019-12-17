الداخلية تصدر قراراً بشأن رواتب منتسبيها

صادق وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، على توطين رواتب منتسبي الوزارة.

وقال الياسري في بيان له إن "منتسبي وزارة الداخلية قدموا على مدى السنوات الماضية تضحيات كبيرة من أجل أن ينعم أبناء الشعب العراقي بالأمن والسلام"، مبيناً أنه ومنذ تسنمه لمهام عمله وزيراً للداخلية أولى "اهتماماً خاصاً بقوى الأمن الداخلي تثميناً لمواقفهم البطولية وكجزء بسيط من رد الجميل على تضحياتهم".

وأضاف أنه "تم التعاقد مع عدد من المصارف التي حددها البنك المركزي لتوطين رواتب العاملين في هذه الوزارة كافة"، لافتاً إلى أنه "ستتم المباشرة بالعمل بعد إصدار البطاقات الالكترونية ومنحها لمنسوبينا".

وأوضح وزير الداخلية ان "اجراء التوطين جاء بعد تنظيم عدد من الاجتماعات مع المسؤولين وعقد مؤتمر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى ان "المصارف التي تم التعاقد معها هي الرافدين والرشيد والدولي والتنمية الدولي والأهلي العراقي والجنوب الاسلامي والعالم الاسلامي".

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