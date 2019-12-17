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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 04:28 م

الكتل السياسية تتوصل لاتفاق بشأن قانون الانتخابات التشريعية

النواب

افاد مصدر برلماني يوم الثلاثاء ان الكتل النيابية قد توصلت الى اتفاق حول قانون الانتخابات التشريعية.
وقال المصدر  ، ان الكتل اتفقت على ان تكون الدوائر متعددة والترشيح فردي ضمن قانون الانتخابات.
وكان حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب قد ترأس في وقت سابق من اليوم اجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل النيابية ، لبحث اللمسات الاخيرة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه خلال الايام القليلة القادمة .
في غضون ذلك حث الكعبي في بيان جميع الكتل النيابية على ضرورة الاسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليكون مع وجود مفوضية " مستقلة " اهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة  .
وقال الكعبي خلال الاجتماع انه " نظرا لأهمية هذا القانون جرى عقد ما يقارب عشرون اجتماع ولقاء وحوار سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو  مع قادة الكتل النيابية ، وكذلك مع الجهات القطاعية المعنية مثل خبراء الامم المتحدة في العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات ، وكان الهدف هو الخروج بتشريع قانون انتخابات رصين يلبي طموح الجمهور ويعزز ثقتهم بالمنظومة الانتخابية وتمثيلهم بشكل شفاف ".
وبحث الاجتماع عدة فقرات مهمة تضمنها مشروع القانون ، والتي تتطلب اخذ رأي الجهات الفنية لضمان عدم حدوث معرقلات خلال مرحلة تنفيذه ، كما تدارس الاجتماع جملة مقترحات تكون قابلة للتطبيق بشكل فعلي ، ومن المؤمل طرحها خلال جلسة التصويت والأخذ بافضلهـا .

ع د

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