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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 03:32 م

يومان لحسم الحكومة ..الكتل في صراع والرئيس يماطل والبرلمان غير متفائل !

عبد المهدي وحكومته

بقي امام رئيس الجمهورية برهم صالح يومان فقط لتقديم المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة الى البرلمان من اجل التصويت عليه . 

ولايبدو ان المهمة سهلة وستسير حسب ما هو مخططلها ، خصوصا وان جميع الاسماء المطروحة للمنصب ، لحد الان ، جوبهت بالرفض الشديد من المتظاهرين ، باعتبارها لاتنطبق عليها الشروط المطلوبة ، واولها ان يكون المرشح من الشخصيات المستقلة غير المرتبطة باي من الاحزاب ولم تشغل مناصب تنفيذية او تشريعية سابقة ..

لكن المعطيات تشير الى ان هذا الشرط يصعب تحقيقه ، خصوصا وان القوى والكتل السياسية الكبرى لن تتخلى عن نفوذها ومكاسبها ، وستعمل جاهدة على التمسك بهذا النفوذ بشتى الطرق والاساليب .. 

ضمن هذا السياق يعقد وفد نيابي  يضم  رؤساء  الكتل السياسية  اجتماعا  مساء اليوم ، مع رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن ترشيح شخصية وطنية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء.

النائب يونادم كنا اشر ذلك بقوله :"  ان الكتل الكبيرة الثلاث ،  الشيعية والسنية والكردية ، ستتولى مسؤولية تكليف رئيس الوزراء بتوافق بينها، ولن  يحصل تغيير في آلية ادارة الدولة وتوزيع المناصب العليا فيها ".

واضاف كنا :" ان المشكلات سوف تبقى كما هي والمحاصصة لن تنتهي بسبب عدم وجود ارادة حقيقية للمضي بالاصلاح السياسي وتلبية مطالب المتظاهرين ".

وايده في ذلك عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ، الذي اكد :" ان نجاح عمل الحكومة المقبلة مرتبط بوجود ارادة سياسية في ذلك، مهما ‏كانت اسماء الذين سيتولون الوزارات "، مشيرا الى  :" ان الصراع السياسي ما زال مسيطراً على تفكير ‏النواب والقوى والاحزاب، لا سيما في موضوع اختيار الحكومة ".

رئيس الجمهورية ، الذي ينحصر دوره في تسلم اسم  المرشح من الكتل  ثم تقديمه الى البرلمان للتصويت عليه ، قد لايكون راضيا بهذا الدور " البروتوكولي الشكلي " فقط ، ويريد ان يكون له دور اكثر تأثيرا ..

 القيادي في تحالف" سائرون" النائب بدر الزيادي، اتهم  رئيس الجمهورية برهم صالح بمحاولة المماطلة في اختيار رئيس الوزراء الجديد .

وقال الزيادي :" ان برهم صالح وبعض الكتل السياسية ،  يريدون  اعادة المشهد السياسي الى الصراع والخلاف بشأن الكتلة الاكبر" ، متسائلا  :" لماذا لم يسأل صالح عن ذلك عند تسلمه الكتاب من مجلس النواب، لماذا انتظر انتهاء مهلة الـ15 يوماً ".

واضاف :" ان  رئيس الجمهورية بهذا الكتاب يريد تأجيج الازمة، خصوصاً انه يعلم  بعدم وجود  شيء رسمي حتى الساعة داخل البرلمان بشأن   الكتلة الاكبر"، محذراً من :" ان عودة المشهد الى الكتلة الاكبر سوف تفتح باب خلافات جديدا وتستلزم وقتاً لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وهنا سوف يتم عبور المدد الدستورية، وربما تظهر مشاكل جديدة نحن في غنى عنها".

رئاسة  مجلس النواب المفترض ان تتسلم اسم المرشح المنتظر ، لاتبدو متفائلة بامكانية حسم الموضوع خلال اليومين المتبقيين .. وترى ، على وفق المعطيات الحالية ، انه لايوجد مايدعو للتفاؤل  .. 

كامل الدليمي كبير مستشاري رئيس البرلمانم حمد الحلبوسي قالها صراحة :" الآتي لا يبشر بخير، وحجم الشعور بالمسؤولية لدى المسؤولين واصحاب القرار لا يتناسب مع حجم الخطر ".

والمح الدليمي الى :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح ، في  الكتاب الذوي وجهه الى مجلس النواب بشأن الكتلة الاكبر، يحاول  جر البلاد الى صراعات كبيرة ، فهو يريد اعادة الكرة للبرلمان، ومجلس النواب ليس مجبراً على الاجابة عن سؤال رئيس الجمهورية، وهنا يدخل في الاحراج برهم صالح نفسه "...

ف.ا
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