الفتلاوي : حادثة الوثبة مفتعلة .. ويجب ان لاتبقى "لغزا" !



دعا النائب فاضل الفتلاوي , الجهات الامنية والقضائية ، الى الكشف عن نتائج التحقيق بجريمة ساحة الوثبة التي هزت الرأي العام العراقي، مشددا على :" ضرورة ان لا تبقى لغزا ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان حادثة الوثبة المروعة كانت صدمة كبيرة بالنسبة للشعب العراقي ، وهي مفتعلة ومخطط لها لاثارة الفوضى وجر البلاد الى صراع داخلي , فضلا عن استغلالها سياسيا للتشويه والتسقيط ".



واضاف :" ان الاجهزة الامنية لديها امكانيات كبيرة لمعرفة الاسباب ، والقت القبض على خمسة متهمين بالحادثة ، لكن يجب الكشف عن ملابساتها حتى لا تبقى لغزا يستغل لاغراض سياسية ".



ف.ا