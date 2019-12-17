نائب : كتل تحاول فرض مرشحين لرئاسة الوزراء .. بالقوة



كشف عضو مجلس النواب حسن فدعم عن محاولة كتل فرض مرشحين معينين لرئاسة الحكومة بالقوة.



وقال الجنابي في تصريح صحفي :" ان اجتماعا عقد مساء يوم الاحد الماضي اتفقت فيه القوى مــن مـخـتـلـف الــطــوائــف والمــكــونــات على ترشيح شخصية مستقلة وطنية تحظى بمقبولية شعبية ودولـيـة لمنصب رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة".



واضاف:" ان هناك اصرارا من احدى القوى السياسية المـؤثـرة الكبيرة على ترشيح شــخــصــيــات مـــن جــســدهــا الـتـنـظـيـمـي والـسـيـاسـي، فـي حـين كـانـت كتلة اخـرى تفرض بالقوة مرشحين معينين ".



وتابع فدعم :" ان الـكـتـل الـسـيـاسـيـة تـحـاول الــــــخــــــروج بــحــلــول مــعــقــولــة ومــنــطــقــيــة أمــام الـشـارع العراقي وتــرشــيــح شـخـصـيـة يـــمـــكـــن أن تـــكـــون الأفـــــضـــــل وتــســيــر بــالــعــراق الــى شـاطـئ الأمــــــان ".



ف.ا